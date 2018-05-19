Украина отзовет всех своих представителей из уставных органов СНГ

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Суббота, 19 мая 2018, 14:49

Украина отзовет своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств.

Об этом 19 мая во время выступления на Днях Европы в Виннице заявил президент Петр Порошенко.

"Сегодня мы делаем или уже сделали все возможное, чтобы пересечь Рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Я подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там больше нечего делать, мы движемся вместе в Европу", - заявил Порошенко.

Президент добавил: "Мы решительно возвращаемся в Европу, в европейскую семью народов, возвращаемся, потому что Украина всегда там была".

Украинская правда
Темы: СНГ Порошенко ЕС
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