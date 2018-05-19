У Києві проходить марш за звільнення політв'язнів і полонених

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Субота, 19 травня 2018, 16:37
Ельдар Сарахман, УП

У Києві на Майдані незалежності стартував марш "Свободу захисникам України".

Понад 250 людей пішою ходою вирушать до посольства Німеччини, Франції, офісу Червоного хреста зі зверненням до політичного керівництва країн.

 
Всі фото - Ельдар Сарахман, УП

Серед учасників близько 30 родичів військовополонених, які утримуються в РФ. Учасники тримають портрети полонених родичів та плакати з написами "Freedom Sentsov" "Свободу політв'язням Мордору".

 

Основна вимога – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

Під час руху маршу учасники вигукують: "Свободу політв'язням" та "Донбас - це Україна".

Організаторами акції виступили С14, ультрас "Динамо" та інші організації.

 
 
 
 
 
 
 

Ельдар Сарахман, УП
Теми: політв'язні акції Київ
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