У Києві проходить марш за звільнення політв'язнів і полонених
У Києві на Майдані незалежності стартував марш "Свободу захисникам України".
Понад 250 людей пішою ходою вирушать до посольства Німеччини, Франції, офісу Червоного хреста зі зверненням до політичного керівництва країн.
Серед учасників близько 30 родичів військовополонених, які утримуються в РФ. Учасники тримають портрети полонених родичів та плакати з написами "Freedom Sentsov" "Свободу політв'язням Мордору".
Основна вимога – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.
Під час руху маршу учасники вигукують: "Свободу політв'язням" та "Донбас - це Україна".
Організаторами акції виступили С14, ультрас "Динамо" та інші організації.
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