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У Києві проходить марш за звільнення політв'язнів і полонених

Субота, 19 травня 2018, 16:37
У Києві проходить марш за звільнення політв'язнів і полонених
Ельдар Сарахман, УП

У Києві на Майдані незалежності стартував марш "Свободу захисникам України".

Понад 250 людей пішою ходою вирушать до посольства Німеччини, Франції, офісу Червоного хреста зі зверненням до політичного керівництва країн.

 
Всі фото - Ельдар Сарахман, УП

Серед учасників близько 30 родичів військовополонених, які утримуються в РФ. Учасники тримають портрети полонених родичів та плакати з написами "Freedom Sentsov" "Свободу політв'язням Мордору".

 

Основна вимога – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

Під час руху маршу учасники вигукують: "Свободу політв'язням" та "Донбас - це Україна".

Організаторами акції виступили С14, ультрас "Динамо" та інші організації.

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Ельдар Сарахман, УП

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Теми: політв'язніакціїКиїв
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