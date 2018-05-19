В Киеве проходит марш за освобождение политзаключенных и пленных
В Киеве на Майдане Независимости стартовал марш "Свободу защитникам Украины".
Более 250 человек пешим ходом отправятся к посольствам Германии, Франции, офису Красного креста с обращением к политическому руководству стран.
Среди участников около 30 родственников военнопленных, содержащихся в РФ. Участники держат портреты пленных родственников и плакаты с надписями "Freedom Sentsov" "Свободу политзаключенным Мордора".
Основное требование - заставить Россию освободить украинских военнопленных и придерживаться международных норм относительно пленных.
Во время движения марша участники выкрикивают: "Свободу политзаключенным" и "Донбасс - это Украина".
Организаторами акции выступили С14, ультрас "Динамо" и другие организации.