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У Києві з ТЦ "Глобус" евакуювали тисячу людей

Субота, 19 травня 2018, 18:03

У суботу з торгового центру "Глобус" у Києві евакуювали людей через повідомлення про замінування.

Про це повідомили у поліції Києва.

Там зазначили, що на місці працюють вибухотехніки та працівники профільних поліцейських служб.

Пізніше у поліції Києва повідомили, що небезпечних предметів у приміщенні не знайшли, й ТЦ відновив роботу.

Всього було евакуйовано близько 1000 відвідувачів і працівників.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 ККУ.

"Встановлюємо жартівників", - додали в поліції.

Українська правда
Теми: КиївДСНС
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