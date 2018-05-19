У Києві з ТЦ "Глобус" евакуювали тисячу людей

У суботу з торгового центру "Глобус" у Києві евакуювали людей через повідомлення про замінування.

Про це повідомили у поліції Києва.

Там зазначили, що на місці працюють вибухотехніки та працівники профільних поліцейських служб.

Пізніше у поліції Києва повідомили, що небезпечних предметів у приміщенні не знайшли, й ТЦ відновив роботу.

Всього було евакуйовано близько 1000 відвідувачів і працівників.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 ККУ.

"Встановлюємо жартівників", - додали в поліції.