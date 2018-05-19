У Києві з ТЦ "Глобус" евакуювали тисячу людей
Субота, 19 травня 2018, 18:03
У суботу з торгового центру "Глобус" у Києві евакуювали людей через повідомлення про замінування.
Про це повідомили у поліції Києва.
Там зазначили, що на місці працюють вибухотехніки та працівники профільних поліцейських служб.
Пізніше у поліції Києва повідомили, що небезпечних предметів у приміщенні не знайшли, й ТЦ відновив роботу.
Всього було евакуйовано близько 1000 відвідувачів і працівників.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 ККУ.
"Встановлюємо жартівників", - додали в поліції.
Українська правда