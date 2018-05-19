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В Киеве из ТЦ "Глобус" эвакуировали тысячу человек

Суббота, 19 мая 2018, 18:03

В субботу из торгового центра "Глобус" в Киеве эвакуировали людей из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает полиция Киева.

Там отметили, что на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб.

Позже в полиции Киева сообщили, что опасных предметов в помещении не нашли, и ТЦ возобновил работу.

Всего было эвакуировано около 1000 посетителей и работников.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК.

"Устанавливаем шутников", - добавили в полиции.

Украинская правда
Темы: КиевГСЧС
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