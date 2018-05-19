В Киеве из ТЦ "Глобус" эвакуировали тысячу человек
Суббота, 19 мая 2018, 18:03
В субботу из торгового центра "Глобус" в Киеве эвакуировали людей из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает полиция Киева.
Там отметили, что на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб.
Позже в полиции Киева сообщили, что опасных предметов в помещении не нашли, и ТЦ возобновил работу.
Всего было эвакуировано около 1000 посетителей и работников.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК.
"Устанавливаем шутников", - добавили в полиции.
Украинская правда