В Киеве из ТЦ "Глобус" эвакуировали тысячу человек

В субботу из торгового центра "Глобус" в Киеве эвакуировали людей из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает полиция Киева.

Там отметили, что на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб.

Позже в полиции Киева сообщили, что опасных предметов в помещении не нашли, и ТЦ возобновил работу.

Всего было эвакуировано около 1000 посетителей и работников.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК.

"Устанавливаем шутников", - добавили в полиции.