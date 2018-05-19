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Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів

Субота, 19 травня 2018, 22:02
Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів
Фото прес-центру ООС

У суботу близько 05.45 ранку бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве із мінометів 120 калібру.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на Українську сторону СЦКК.

Обстріл мирних мешканців противник вів з напрямку населеного пункту Гольмівський.

За результатами фотофіксації, проведеної спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку по вулиці вул. Мануільського 100.

Внаслідок розриву міни зруйновано покрівлю будинку, пошкоджено вікна та стіни. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

 

Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: Донбасбойові дії
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