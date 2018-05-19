Боевики обстреляли Зайцево из минометов

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Суббота, 19 мая 2018, 22:02
Фото пресс-центра ООС

В субботу около 05.45 утра боевики обстреляли населенный пункт Зайцево из минометов 120 калибра.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

Обстрел мирных жителей противник вел с направления населенного пункта Гольмовский.

По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями мобильной группы СЦКК, задокументировано прямое попадание мины в частный дом и приусадебный участок по улице ул. Мануильского 100.

Вследствие разрыва мины разрушена кровля дома, повреждены окна и стены. Никто из местных жителей не пострадал.

 

О происшествии сообщено СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Донбасс боевые действия
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