Боевики обстреляли Зайцево из минометов

В субботу около 05.45 утра боевики обстреляли населенный пункт Зайцево из минометов 120 калибра.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

Обстрел мирных жителей противник вел с направления населенного пункта Гольмовский.

По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями мобильной группы СЦКК, задокументировано прямое попадание мины в частный дом и приусадебный участок по улице ул. Мануильского 100.

Вследствие разрыва мины разрушена кровля дома, повреждены окна и стены. Никто из местных жителей не пострадал.

О происшествии сообщено СММ ОБСЕ.