Боевики обстреляли Зайцево из минометов
В субботу около 05.45 утра боевики обстреляли населенный пункт Зайцево из минометов 120 калибра.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.
Обстрел мирных жителей противник вел с направления населенного пункта Гольмовский.
По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями мобильной группы СЦКК, задокументировано прямое попадание мины в частный дом и приусадебный участок по улице ул. Мануильского 100.
Вследствие разрыва мины разрушена кровля дома, повреждены окна и стены. Никто из местных жителей не пострадал.
О происшествии сообщено СММ ОБСЕ.