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В уряді обговорюють питання збільшення тарифів на газ - прем'єр

Середа, 2 травня 2018, 14:27

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі йде діалог щодо підвищення тарифів на газ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що оскільки ціна на природній газ зросла,  Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, щоб в Україні був один тариф  і для промисловості, і для населення.

"Я минулого року пообіцяв, що ціна в цьому опалювальному сезоні змінюватися не буде, і я своє слово дотримав. Зараз ми поки що в діалозі щодо подальших рішень", - сказав Гройсман.

За його словами, наразі прораховується можливісь компенсацій для громадян, які  не можуть платити ринкову ціну на газ.

"Оці всі балачки, що газ в Україні коштує 2, 3 тис. – це все безглуздя. Як може коштувати газ 3 тис. грн, якщо його ціна на європейських хабах зараз в середньому 250 доларів?! Людей просто дурять", - заявив прем'єр.

Він додав, що в Україні багато років крали сотні мільйонів і мільярдів доларів під виглядом "дешевого газу для людей".

Раніше повідомлялося, що координаційна рада з питань проведення реформ в паливно-енергетичному комплексі в найближчі кілька тижнів розгляне питання тарифоутворення на газ.

У березні 2018 року Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Українська правда
Теми: Гройсманпрем'єртарифигаз
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