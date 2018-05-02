Гройсман: Супрун вичищає в медицині все, що "поналипало" за багато років

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий допомагати в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун змінювати медичну сферу в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перш за все в медицині треба змінювати систему фінансування.

"Лідером змін у цій сфері є Уляна Супрун з якої дехто хоче зробити ворога всієї України. Я її знаю, в неї характер дуже непростий, і, можливо, вона в спілкуванні дуже незручна, але я зручних ніколи і не шукав", - сказав Гройсман.

Прем'єр додав, що вважає Супрун чесною і не вплутаною у жодні медичні схеми.

"Вона почала наводити порядок, зібрала нову команду – хтось кращий, хтось гірший, але вони починають все це вичищати, що "поналипало" за багато років. Але дехто починає її звинувачувати за те, в якому стані сьогодні лікарні", - сказав він.

"А хіба вони сьогодні чи вчора такими стали, чи Уляна в цьому винна? Вона навпаки хоче це змінити, і я готовий допомагати. А щодо критиків, то я б сказав, що у нас є два типи політиків: які бачать проблему і готові її вирішувати, а є ті, які намагаються "сипати сіль на рану"", - додав керівник уряду.

На його думку, у Супрун та її соратників є шанс все змінити.

На питання, коли ж українці зможуть відчути зміни в охороні здоров'я, Гройсман відповів, що відкриття "Охматдиту" та перинатального центру у Львові програма "Доступні ліки" і підписання контрактів з лікарями вже кажуть по зміни.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Уляна Супрун ламає корупційні схеми в системі охорони здоров’я.