Гройсман розповів, що Супрун зламала "схеми" в охороні здоров’я

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Уляна Супрун ламає корупційні схеми в системі охорони здоров’я.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання у Верховній Раді.

Депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма сказав, що голову МОЗ досі не призначено, а Супрун "платить податки в іншу країну"

Гройсман відповів: "Ми ведемо дискусію в парламенті з коаліцією щодо кандидатури міністра охорони здоров’я – я внесу цю кандидатуру (щойно буде домовлено – ред.)".

За його словами, лікарні й поліклініки в жахливому стані, бо раніше охорона здоров’я "нікого не цікавила".

"Цікавили дві речі – за що боролися всі режими: контроль над закупівлею ліків, щоб привласнити собі мільярди, і закупівля обладнання, щоб на тому вкрасти ще 30-40-50%", – сказав прем’єр.

"Прийшла першим заступником міністра звичайна людина з прізвищем Супрун, яка почала ламати ці схеми, почала вибудовувати нову систему прозорих закупівель ліків, яка відмовилася від будь-яких корупційних оборудок", – заявив Гройсман.

"Ми як уряд почали працювати над тим, щоб або залишити охорону здоров’я в тому стані, як вона є, або почати її змінювати. Ми вибрали інший варіант", – зазначив він.

Гройсман заявив: "Я знаю, що будуть критикувати. Мене все життя критикують, що б я не робив. Але в результаті моєї праці завжди є непоганий результат по відношенню до людей. Це найголовніше, що мене мотивує на працю... Я дуже би хотів, щоб коли я піду з посади прем’єр-міністра, щоб охорона здоров’я була якісно іншою".

"Вже сьогодні мільйон українців обрали за контрактом свого власного лікаря, якому ми заплатимо вдвічі більше, ніж він отримував досі", – заявив Гройсман.

Але він зауважив: "А кому належать поліклініки і лікарні? Хто несе відповідальність за відділення у лікарнях і стан операційних?"

"Власником поліклінік і лікарень є місцеві органи влади – районні, обласні, третьої ланки, яким ми передали трохи менше 200 мільярдів гривень на місцеві бюджети Що їм сьогодні заважає зробити нормальну палату, лікарню чи операційну? Нічого!", – заявив прем’єр.

"Наші вимоги будуть посилюватися до того, щоб нові лікарні відкривалися. Зараз завершили Охматдит (у Києві – ред.), у Львові добудували перинатальний центр – сьогодні президент його відкриє. Ми будемо йти далі, щоб допомагати вирішувати проблеми лікарень", – розповів він.

"Я сконцентруюся на тому, щоб зарплата лікарів зростала. Це наш борг, який ми маємо їм повернути", – запевнив Гройсман

Також прем’єр пообіцяв, що у парламент внесуть програму підтримки розвитку екстреної медицини

"17,8 мільйонів рецептів виписані хронічно хворим безкоштовно .Ось результат нашої роботи, що ми не дали вкрасти гроші – і не дамо", – сказав він.

"І не треба на плечі Супрун перекладати 20 років безвідповідальності і хаосу в охороні здоров’я", – закликав Гройсман