НАЗК скерувало в суд матеріали щодо Денісової

Нацагенство з запобігань корупції направить в суду протокол про адмінправопорушення через конфлікт інтересів уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Згідно з протоколом, Денісова як народний депутат 15 березня вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні ВР щодо питання порядку денного про призначення її на посаду Уповноваженого ВР з прав людини", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК повідомляють, що цим омбудсмен порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені ст. 28 "Про запобігання корупції".

Якщо суд підтвердить адміністративне правопорушення, то Денісовій загрожує штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 -3,4 тис. грн) за наявність у неї реального конфлікту інтересів.

А за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4-6,8 тис. грн).

25 квітня НАЗК запросило Денісову для дачі пояснень.