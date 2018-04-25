Омбудсмена Денісову чекають у НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову для дачі пояснень.

Це зроблено "для забезпечення реалізації прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і яка має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколів", зазначає НАЗК.

Агентство встановило, що Денісова як народний депутат 15 березня попри "конфлікт інтересів" брала участь в обговоренні та в голосуванні в парламенті за порядок денний щодо призначення її на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Цим вона порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 закону "Про запобігання корупції", вважає НАЗК.

"Своїми діями Людмила Денісова вчинила правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення", – зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим Людмилу Денісову запросили 25 квітня прибути до НАЗК протягом дня, з 09:00 до 17:00.

У Національному агентстві нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства про адміністративні правопорушення.