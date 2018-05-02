Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ відповів РЄ щодо нападу на журналістів при розгоні "табору Саакашвілі"

Середа, 2 травня 2018, 17:38

Досудове розслідування щодо застосування сили проти журналістів під час знесення правоохоронцями наметового містечка біля Верховної Ради 3 березня триває.

Про це йдеться у відповіді України щодо інциденту, опублікованій на сайті Ради Європи.

"У ході журналістської діяльності в таких важких умовах всім журналістам рекомендується мати яскраві позначки на їхньому одязі, які ідентифікують їх як журналістів, а не протестувальників. Україна засуджує будь-яке втручання у професійну діяльність журналістів і фізичну наругу або інший тиск проти них", - йдеться у заяві.

За даними слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Києві, після цих подій було порушено кримінальну справу щодо насильства проти трьох журналістів і перешкоджання їхній професійній діяльності.

Служба безпеки України бере участь у здійсненні кримінального провадження, зазначається у заяві.

Як відомо, зранку 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками

Тоді співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

Влада Красінського з видання Insider штовхали двоє поліцейських. Він також постраждав від розпилення перцевого газу, хоча тримав посвідчення журналіста перед собою.

Богдан Кутєпов з "Громадського" був одягнений у помаранчевий жилет, однак співробітник поліції бив його по нозі.

У Раді Європи зазначають, що носіння яскравого жилета, замість того, щоб допомогти, було джерелом постійного утиску з боку поліції, яка намагалася прогнати журналіста.

Європейська правда

Теми: УкраїнаЄССаакашвіліЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Україна
Україна надасть Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів – Резніков
Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: