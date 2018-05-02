Київ відповів РЄ щодо нападу на журналістів при розгоні "табору Саакашвілі"

Досудове розслідування щодо застосування сили проти журналістів під час знесення правоохоронцями наметового містечка біля Верховної Ради 3 березня триває.

Про це йдеться у відповіді України щодо інциденту, опублікованій на сайті Ради Європи.

"У ході журналістської діяльності в таких важких умовах всім журналістам рекомендується мати яскраві позначки на їхньому одязі, які ідентифікують їх як журналістів, а не протестувальників. Україна засуджує будь-яке втручання у професійну діяльність журналістів і фізичну наругу або інший тиск проти них", - йдеться у заяві.

За даними слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Києві, після цих подій було порушено кримінальну справу щодо насильства проти трьох журналістів і перешкоджання їхній професійній діяльності.

Служба безпеки України бере участь у здійсненні кримінального провадження, зазначається у заяві.

Як відомо, зранку 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Тоді співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

Влада Красінського з видання Insider штовхали двоє поліцейських. Він також постраждав від розпилення перцевого газу, хоча тримав посвідчення журналіста перед собою.

Богдан Кутєпов з "Громадського" був одягнений у помаранчевий жилет, однак співробітник поліції бив його по нозі.

У Раді Європи зазначають, що носіння яскравого жилета, замість того, щоб допомогти, було джерелом постійного утиску з боку поліції, яка намагалася прогнати журналіста.

Європейська правда