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Після початку ООС у "червоній зоні" відбудуться зміни – Жебрівський

Середа, 2 травня 2018, 23:01
Після початку ООС у червоній зоні відбудуться зміни – Жебрівський

Після оголошення Операції об’єднаних сил людям, які не зареєстровані у населених пунктах поблизу лінії розмежування, доведеться оформити спеціальну перепустку для перебування там.

Про це керівник підконтрольної Києву частини Донецької області Павло Жебрівський повідомив послу Японії в Україні Шегекі Сумі та голові представництва Міжнародної організації міграції в Україні Томасу Лотару Вайсу.

"Обговорили питання закінчення АТО та оголошення Операції Об’єднаних Сил. Зазначив, що цивільне населення, що проживає на територіях, віддалених від лінії зіткнення, цього навіть не помітить, натомість для невеличких населених пунктів, які розташовані у так званій червоній зоні – поблизу лінії розмежування, деякі зміни відбудуться", – пише Жебрівський.

"Наприклад, в’їзд буде диференційованим: місцеві мешканці пересуватимуться безперешкодно, ті ж, хто у цих пунктах не зареєстрований, повинні будуть оформити спеціальну перепустку", – додав він.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що в рамках ООС "буде зменшена кількість блокпостів на території, контрольованій українською владою, що спростить проїзд у межах області".

Жебрівський також обговорив із дипломатами проблемні питання: реконструкція системи водозабезпечення; розширення мережі та поліпшення умов для обслуговування клієнтів у відділеннях Пенсійного фонду; відновлення зруйнованої психлікарні у Слов’янську, гуманітарні та екологічні проблеми на окупованих територіях – як-то затоплення шахт.

Шегекі Сумі та Томас Лотар Вайс в середу побували в Торецьку й Бахмуті.

За словами Вайса, "гуманітарні потреби населення не зменшуються, а лише збільшуються" – тому  гуманітарні організації будуть залишатися настільки довго, наскільки це потрібно.

Жебрівський же подякував уряду Японії та Міжнародній організації міграції за низку реалізованих спільно з нами проектів та допомогу у справі облаштування КПВВ.

Українська влада змінила формат боротьби на сході країни з "антитерористичної операції" на "операцію об’єднаних сил" 30 квітня, через 4 роки після початку бойових дій там.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСДонецька областьЖебрівський
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