Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ліверпуль" приїде до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Середа, 2 травня 2018, 23:42

Англійський "Ліверпуль" став другим фіналістом Ліги чеміпонів у сезоні 2017/2018.

У півфінальному протистоянні "Ліверпуль" за сумою двох матчів пройшов італійську "Рому". Після перемоги 5:2 у першому матчі англійці в Римі поступилися 2:4.

Голами в цій грі відзначилися Мане, Джеко, Вейналдум, двічі забив Наінгголан та автогол на рахунку Мілнера.

У фіналі турніру "Ліверпуль" гратиме з мадридським "Реалом", який за сумою двох матчів (1:2 та 2:2) переміг мюнхенську "Баварію".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня.

Микола Аврамчук, для УП

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: