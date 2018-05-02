"Ліверпуль" приїде до Києва на фінал Ліги чемпіонів

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Середа, 2 травня 2018, 23:42

Англійський "Ліверпуль" став другим фіналістом Ліги чеміпонів у сезоні 2017/2018.

У півфінальному протистоянні "Ліверпуль" за сумою двох матчів пройшов італійську "Рому". Після перемоги 5:2 у першому матчі англійці в Римі поступилися 2:4.

Голами в цій грі відзначилися Мане, Джеко, Вейналдум, двічі забив Наінгголан та автогол на рахунку Мілнера.

У фіналі турніру "Ліверпуль" гратиме з мадридським "Реалом", який за сумою двох матчів (1:2 та 2:2) переміг мюнхенську "Баварію".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня.

Микола Аврамчук, для УП

Теми: футбол
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