"Ліверпуль" приїде до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" став другим фіналістом Ліги чеміпонів у сезоні 2017/2018.

У півфінальному протистоянні "Ліверпуль" за сумою двох матчів пройшов італійську "Рому". Після перемоги 5:2 у першому матчі англійці в Римі поступилися 2:4.

Голами в цій грі відзначилися Мане, Джеко, Вейналдум, двічі забив Наінгголан та автогол на рахунку Мілнера.

У фіналі турніру "Ліверпуль" гратиме з мадридським "Реалом", який за сумою двох матчів (1:2 та 2:2) переміг мюнхенську "Баварію".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня.

Микола Аврамчук, для УП