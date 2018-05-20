Китай збільшить обсяг імпорту з США

Китай значно збільшить обсяг товарів і послуг, що купуються і замовляються в США і має намір удосконалити ряд правових положень, щоб зміцнити співпрацю з США в сфері інтелектуальної власності.

Про це, посилаючись на прес-службу Білого дому, пише DW.com.

За підсумками переговорів Вашингтон і Пекін досягли домовленостей щодо заходів по скороченню торгового дефіциту. Китай значно збільшить обсяг товарів і послуг, що купуються і замовляються в США.

17 і 18 травня у Вашингтоні за дорученням президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна пройшли переговори з питань торгівлі, в яких взяли участь глави Мінфіну і Мінторгівлі США Стівен Мнучін і Уілбур Росс і віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.

Сторони домовилися, зокрема, про "значне" збільшення експорту сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, у зв'язку з чим США відправлять в Китай делегацію для обговорення деталей.

Вашингтон і Пекін також погодилися в необхідності створення сприятливих умов для розширення обсягу торгівлі товарами фабричного виробництва і експорту послуг.

Крім цього, Китай планує вдосконалити ряд правових положень, в тому числі патентне право, щоб зміцнити співпрацю з США, зокрема, в сфері інтелектуальної власності.

Сторони також домовилися стимулювати інвестиції і створити справедливі і рівноправні умови для конкуренції.

Раніше Китай запропонував закупівлі американських товарів і низку інших заходів, які скоротили б дефіцит в двосторонній торгівлі на 200 млрд доларів на рік.

Трамп оцінював торговий дефіцит США з Китаєм в 375-500 млрд доларів.