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Куба підтвердила загибель 110 осіб в авіакатастрофі в Гавані

Неділя, 20 травня 2018, 02:17

Кубинська влада підтвердила, що в авіакатастрофі в Гавані загинуло 110 осіб.

Про це пише Reuters.

Чиновники повідомили, що в п'ятницю в результаті загоряння і падіння пасажирського літака Boeing, яке відбулося незабаром після зльоту з Гавани, загинуло 110 осіб, 99 з яких були кубинцями. При цьому в катастрофі загинули троє туристів - двоє аргентинців і один мексиканець.

Троє осіб, які вижили, знаходяться в критичному стані в лікарні.

Відзначається, що літак Boeing 737, який зазнав катастрофи, експлуатувався майже 40 років, він був орендований кубинським авіаперевізником Кубана у мексиканської компанії Damojh. Загинули всі 6 членів екіпажу.

Спецслужби, що працюють на місці катастрофи, виявили диктофон з кабіни пілотів "в хорошому стані". Реєстратор даних про польоти не знайдений.

Місцевий фермер, який став очевидцем катастрофи, розказав, що літак спалахнув, перекинувся і впав носом вниз.

Мексика повідомила, що відправить на місце катастрофи команду слідчих з управління громадянської аеронавтики.

Теми: авіакатастрофижертви
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