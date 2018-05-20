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Куба подтвердила гибель 110 человек в авиакатастрофе в Гаване

Воскресенье, 20 мая 2018, 02:17

Кубинские власти подтвердили, что в авиакатастрофе в  Гаване погибло 110 человек.

Об этом пишет Reuters.

Чиновники сообщили, что в пятницу в результате возгорания и падения пассажирского самолета Boeing, которое произошло вскоре после взлета из Гаваны, погибло 110 человек, 99 из которых были кубинцами. При этом в катастрофе погибли трое туристов – двое аргентинцев и один мексиканец.

Трое выживших находятся в критическом состоянии в больнице.

Отмечается, что потерпевший крушение самолет Boeing 737 эксплуатировался почти 40 лет, он был арендован кубинским авиаперевозчиком Кубана у мексиканской компании Damojh. Погибли все 6 членов экипажа.

Спецслужбы. Работающие на месте крушения, обнаружили диктофон из кабины пилотов "в хорошем состоянии". Регистратор данных о полете не найден.

Местный фермер, который стал очевидцем катастрофы, рассказал, что самолет вспыхнул, перевернулся и упал носом вниз.

Мексика сообщила, что отправит на место катастрофы команду следователей из управления гражданское аэронавтики.

Темы: авиакатастрофыжертвы
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