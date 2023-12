Україна привітала принца Гаррі та Меган Маркл з одруженням

Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та американську актрису Меган Маркл із одруженням.

Листівку із фотографією молодят і словами привітання опубліковано у twitter посольства.

"Наші щирі вітання королівській парі Його Королівської Високості Принца Генрі і пані Меган Маркл! Бажаємо багато років любові та щастя!", - йдеться у привітанні.

We wish a Royal Couple all the best and many years of happiness and love💕 @KensingtonRoyal #RoyalWedding pic.twitter.com/JAH7H7m0zl