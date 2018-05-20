Україна привітала принца Гаррі та Меган Маркл з одруженням

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Неділя, 20 травня 2018, 03:42

Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та американську актрису Меган Маркл із одруженням.

Листівку із фотографією молодят і словами привітання опубліковано у twitter посольства.

"Наші щирі вітання королівській парі Його Королівської Високості Принца Генрі і пані Меган Маркл! Бажаємо багато років любові та щастя!", - йдеться у привітанні.

Як повідомлялось, 19 травня у Британії в каплиці святого Георгія Віндзорського замку відбулася церемонія вінчання принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл.

Принц Гаррі і його дружина після весілля отримають титули герцога і герцогині Сассекських.

Теми: Велика Британія
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