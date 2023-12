Украина поздравила принца Гарри и Меган Маркл с женитьбой

Посольство Украины в Великобритании поздравило принца Гарри и американскую актрису Меган Маркл с женитьбой.

Открытка с фотографией молодоженов и словами приветствия опубликована в twitter посольства.

"Наши искренние поздравления королевской паре Его Королевского Высочества Принца Генри и госпожи Меган Маркл! Желаем много лет любви и счастья!", - говорится в поздравлении.

We wish a Royal Couple all the best and many years of happiness and love💕 @KensingtonRoyal #RoyalWedding pic.twitter.com/JAH7H7m0zl