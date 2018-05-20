Украина поздравила принца Гарри и Меган Маркл с женитьбой

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Воскресенье, 20 мая 2018, 03:42

Посольство Украины в Великобритании поздравило принца Гарри и американскую актрису Меган Маркл с женитьбой.

Открытка с фотографией молодоженов и словами приветствия опубликована в twitter посольства.

"Наши искренние поздравления королевской паре Его Королевского Высочества Принца Генри и госпожи Меган Маркл! Желаем много лет любви и счастья!", - говорится в поздравлении.

Как сообщалось, 19 мая в Великобритании в часовне святого Георгия Виндзорского замка состоялась церемония венчания принца Гарри американской актрисой Меган Маркл.

Принц Гарри и его жена после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.

Темы: Великобритания
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