Китайські бомбардувальники вперше сіли на спірному острові у Південно-Китайському морі

Вперше кілька китайських бомбардувальників приземлилися на спірному острові в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє AFP.

Кілька бомбардувальників різних типів, в тому числі здатний нести ядерну зброю літак великої дальності H-6K, виконували злітно-посадочні навчання на аеродромі не вказаного острова і відпрацювання ударів по мішенях на морі, повідомила китайська авіація.

Ван Мінглян, експерт, який цитується в повідомленні, вважає, що злітно-посадочні навчання на островах в Південно-Китайському морі допоможуть повітряним силам "зміцнити свої бойові можливості для боротьби із загрозами безпеці на морі".

Агентство відзначає, що тижнем раніше американська мережа CNBC, посилаючись на дані розвідки, повідомила, що Китай встановив протикорабельні і протиповітряні засоби захисту на заставах на островах Спратлі, на які також претендують В'єтнам і Філіппіни.

У Центрі стратегічних і міжнародних досліджень вважають, що, ймовірно, йдеться про острів Вуді, де знаходиться найбільша китайська база на Парасельских островах, на які також претендують В'єтнам і Тайвань.

"Я вважаю, що це перший випадок, коли бомбардувальник приземлився в Південно-Китайському морі", - написала в твіттері Бонні Глейзер, експерт американського аналітичного центру.

Проблема Південно-Китайського моря існує багато років. Китай, Філіппіни, Бруней, Малайзія і В'єтнам заявляють претензії в цих водах, які є життєво важливими глобальними маршрутами судноплавства і, як вважають, мають значні родовища нафти і природного газу.

Китай протягом багатьох років освоює рифи, які він контролює в цьому регіоні, і будує як цивільні, так і військові об'єкти в спірній зоні.

Китайські військові об'єкти включають авіабази, радіолокаційні і комунікаційні системи, військово-морські об'єкти і оборонну зброя, а також посадочні смуги, здатні приймати військові літаки.