Китайские бомбардировщики впервые сели на спорном острове в Южно-Китайском море

Впервые несколько китайских бомбардировщиков приземлились на спорном острове в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает AFP.

Несколько бомбардировщиков различных типов, в том числе способный нести ядерное оружие самолет большой дальности H-6K, выполняли взлетно-посадочные учения на аэродроме не указанного острова и отработку ударов по мишеням на море, сообщила китайская авиация.

Ван Минглян, цитируемый в сообщении эксперт, считает, что взлетно-посадочные учения на островах в Южно-Китайском море помогут воздушным силам "укрепить свои боевые возможности для борьбы с угрозами безопасности на море".

Агентство отмечает, что неделей ранее американская сеть CNBC, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что Китай установил противокорабельные и противовоздушные средства защиты на заставах на островах Спратли, на которые также претендуют Вьетнам и Филиппины.

В Центре стратегических и международных исследований считают, что, вероятно, речь идет об острове Вуди, где находится самая крупная китайская база на Парасельских островах, на которые также претендуют Вьетнам и Тайвань.

"Я считаю, что это первый случай, когда бомбардировщик приземлился в Южно-Китайском море", - написала в твиттере Бонни Глейзер, эксперт американского аналитического центра.

Проблема Южно-Китайского моря существует много лет. Китай, Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам заявляют претензии в этих водах, которые являются жизненно важными глобальными маршрутами судоходства и, как полагают, имеют значительные месторождения нефти и природного газа.

Китай в течение многих лет осваивает рифы, которые он контролирует в этом регионе, и строит как гражданские, так и военные объекты в оспариваемой зоне.

Китайские военные объекты включают авиабазы, радиолокационные и коммуникационные системы, военно-морские объекты и оборонное оружие, а также посадочные полосы, способные принимать военные самолеты.