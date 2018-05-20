ГУР: РФ доставила на Донбас боєприпаси і снаряди до "Градів"

Росія залізницею доставила до н.п. Іловайськ боєприпаси, у тому числі артилерійські і реактивні снаряди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України



На окупованій території продовжується всебічне забезпечення окупаційних військ з території РФ. Здійснюється поповнення поточних витрат боєприпасів у з’єднаннях і частинах так званих 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів, створення запасів боєприпасів на складах.

"Зокрема, до н.п. Іловайськ вагонами ВАТ "Российские железные дороги" переміщена чергова партія боєприпасів, у т.ч. 122-мм реактивні снаряди до РСЗВ "Град", 122-мм артилерійські снаряди, набої до стрілецької зброї та зенітних установок", - йдеться у повідомленні.