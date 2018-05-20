ГУР: РФ доставила на Донбасс боеприпасы и снаряды к "Градам"

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Воскресенье, 20 мая 2018, 05:34

Россия железной доргой доставила в н.п. Иловайск боеприпасы, в том числе артиллерийские и реактивные снаряды.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины

На оккупированной территории продолжается всестороннее обеспечение оккупационных войск с территории РФ. Осуществляется пополнение текущих расходов боеприпасов в соединениях и частях так называемых 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов, создание запасов боеприпасов на складах.

"В частности, в н.п. Иловайск вагонами ОАО "Российские железные дороги" перемещена очередная партия боеприпасов, в т.ч. 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град", 122-мм артиллерийские снаряды, патроны к стрелковому оружию и зенитных установок ", - говорится в сообщении.

Темы: Донбасс терроризм Росcия
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