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ЗМІ: Дві арабські країни пропонували Трампу допомогу в боротьбі за пост президента США

Неділя, 20 травня 2018, 06:22
ЗМІ: Дві арабські країни пропонували Трампу допомогу в боротьбі за пост президента США

Старший син Дональда Трампа в 2016 році зустрічався з представником двох країн Перської затоки, які хотіли сприяти перемозі мільярдера на президентських виборах в США.

Про це, посилаючись на газету New York Times, пише DW.com.

Як випливає з публікації, 3 серпня 2016 року Трамп-молодший мав бесіду з американо-ліванським бізнесменом Джорджем Надером, який представляв Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Переговори проходили в нью-йоркській вежі "Трамп Тауер". Їх організував Ерік Прінс, засновник фірми, що спеціалізується на питаннях безпеки, а також чоловік нинішнього міністра освіти США Бетсі Девос.

Під час зустрічі, на якій також був присутній ізраїльський бізнесмен Йоель Замель, Надер нібито запевнив Трампа-молодшого, що кронпринци двох країн готові надати його батькові підтримку.

New York Times пише, що цей випадок - перше свідчення, що в 2016 році не тільки Росія намагалася сприяти Трампу перед виборами.

У матеріалі New York Times йдеться, що компанія, пов'язана із Замелем, хотіла підтримати передвиборний штаб Трампа за допомогою тисяч фейковий сторінок в соціальних мережах.

Діями Замеля також зацікавився спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує ймовірні зв'язки кампанії Трампа з російськими структурами. У розслідуванні Мюллера Надер грає важливу роль, оскільки має близькі стосунки з Росією.

Сам Трамп відкидає всі звинувачення.

Закони США забороняють іноземцям підтримувати будь-які передвиборні кампанії. Заборона поширюється як на фінансову підтримку, так і на стратегічну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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