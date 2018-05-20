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СМИ: Две арабские страны предлагали Трампу помощь в борьбе за пост президента США

Воскресенье, 20 мая 2018, 06:22
СМИ: Две арабские страны предлагали Трампу помощь в борьбе за пост президента США

Старший сын Дональда Трампа в 2016 году встречался с представителем двух стран Персидского залива, которые хотели содействовать победе миллиардера на президентских выборах в США.

Об этом, ссылаясь на газету New York Times, пишет DW.com.

Как следует из публикации, 3 августа 2016 года Трамп-младший имел беседу с американо-ливанским бизнесменом Джорджем Надером, который представлял Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Переговоры проходили в нью-йоркской башне "Трамп Тауэр". Их организовал Эрик Принс, основатель фирмы, специализирующейся на вопросах безопасности, а также супруг нынешнего министра образования США Бетси Девос.

Во время встречи, на которой также присутствовал израильский бизнесмен Йоэль Замель, Надер якобы заверил Трампа-младшего, что кронпринцы двух стран готовы оказать его отцу поддержку.

New York Times пишет, что этот случай - первое свидетельство, что в 2016 году не только Россия пыталась содействовать Трампу перед выборами.

В материале New York Times говорится, что компания, связанная с Замелем, хотела поддержать предвыборный штаб Трампа при помощи тысяч фейковых страниц в социальных сетях.

Действиями Замеля также заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемые связи кампании Трампа с российскими структурами. В расследовании Мюллера Надер играет важную роль, как имеющий близкие отношения с Россией.

Сам Трамп отвергает все обвинения.

Законы США запрещают иностранцам поддерживать какие бы то ни было предвыборные кампании. Запрет распространяется как на финансовую поддержку, так и на стратегическую.

Темы: ТрампСША
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