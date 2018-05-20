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У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій

Неділя, 20 травня 2018, 07:17
У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій

В Індустріальному районі міста Дніпро біля кафе вибухнув невідомий пристрій.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області,

Інцидент стався після опівночі. Служба порятунку "101" отримала повідомлення про вибух невстановленого предмета біля кафе "Алладін" по вулиці Гулі Корольової в 00:31.

 

На місці рятувальниками встановлено, що уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджені вікна, двері та фасад одноповерхової, окремо розташованої будівлі кафе на площі 10 кв.м.

Загиблих та постраждалих немає.

Теми: Дніпровибух
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