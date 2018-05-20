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В Днипре возле кафе взорвалось неизвестное устройство

Воскресенье, 20 мая 2018, 07:17
В Днипре возле кафе взорвалось неизвестное устройство

В Индустриальном районе города Днипро возле кафе взорвалось неизвестное устройство.

Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области,

Инцидент произошел после полуночи. Служба спасения "101" получила сообщение о взрыве неустановленного предмета возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой в 00:31.

 

На месте спасателями установлено, что обломками неизвестного взрывного устройства повреждены окна и фасад одноэтажного отдельно стоящего здания кафе на площади 10 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

Темы: Днепрвзрыв
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