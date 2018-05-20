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В Україні відзначають День пам'яті жертв політрепресій

Неділя, 20 травня 2018, 09:39
В Україні 20 травня відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.

Щорічно він припадає на третю неділю травня, пише Укрінформ.  

Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. На думку фахівців, за період початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб.

День пам'яті встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження нацпам'яті, та у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років.

У неділю на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" за участі президента Петра Порошенка відбудуться заходи з вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язнікомунізмУкраїна
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