В Украине отмечают День памяти жертв политрепрессий

77 просмотров
Воскресенье, 20 мая 2018, 09:39

В Украине 20 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Ежегодно он приходится на третье воскресенье мая, пишет Укринформ.

Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор определить невозможно. По мнению специалистов, за период с начала 20-х до конца 80-х годов ХХ века в Украине было арестовано почти 1,5 млн. человек.

День памяти установлен согласно указу президента от 21 мая 2007 г. с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, для возрождения нацпамяти, и в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

В воскресенье на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" с участием президента Петра Порошенко состоятся мероприятия памяти жертв политических репрессий.

Темы: политзаключенные коммунизм Украина
powered by lun.ua
По теме
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сенцова 20 мая 2018, 09:12
В Киеве проходит марш за освобождение политзаключенных и пленных 19 мая 2018, 16:37
Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме" 19 мая 2018, 05:57
Все новости
Главные новости
ООС: Бои идут по всей линии соприкосновения, оккупанты применяют "Град"
ГУР: РФ доставила на Донбасс боеприпасы и снаряды к "Градам"
"Динамо" победило "Шахтер" в заключительном туре чемпионата
Адвокат Шадрин заявил, что Савченко опять его наняла
Все новости
Культура

Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина

мнение

Запивать еду или нет?