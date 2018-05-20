В Украине отмечают День памяти жертв политрепрессий

В Украине 20 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Ежегодно он приходится на третье воскресенье мая, пишет Укринформ.

Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор определить невозможно. По мнению специалистов, за период с начала 20-х до конца 80-х годов ХХ века в Украине было арестовано почти 1,5 млн. человек.

День памяти установлен согласно указу президента от 21 мая 2007 г. с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, для возрождения нацпамяти, и в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

В воскресенье на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" с участием президента Петра Порошенко состоятся мероприятия памяти жертв политических репрессий.