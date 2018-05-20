Світ не досить активно обстоює права кримських татар - президент Конгресу українців Канади

Міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.

Таку думку висловив президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод, повідомляє Укрінформ.

"Ми пам’ятаємо не лише те, що 74 роки тому відбувся геноцид кримськотатарського народу, але й те, що сьогодні цей геноцид, на жаль, триває. Однак світ забув про це або просто мовчить", - заявив Грод.

Він додав, що українська діаспора Канади поділяє позицію, що боротьба за Крим є невід’ємною складовою у відстоюванні незалежності України.