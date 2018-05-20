Мир недостаточно активно отстаивает права крымских татар - президент Конгресса украинцев Канады

Международное сообщество занимает недостаточно активную позицию по отстаиванию прав крымских татар.

Такое мнение высказал президент Конгресса Украинских Канады (КУК) Павел Грод, сообщает Укринформ.

"Мы помним не только то, что 74 года назад состоялся геноцид крымскотатарского народа, но и то, что сегодня этот геноцид, к сожалению, продолжается. Однако мир забыл об этом или просто молчит", - заявил Грод.

Он добавил, что украинская диаспора Канады разделяет позицию, что борьба за Крым является неотъемлемой составляющей в отстаивании независимости Украины.

"И украинская, и крымскотатарская общины Канады убеждены, что борьба за Крым и крымских татар является одновременно и борьбой за независимость Украины. Это очень важно для нас", - отметил Грод.