МЗС вимагає від РФ звільнити понад 60 політв'язнів-українців

На території Росії та окупованого Криму перебуває понад 60 українців, які є політичними в'язнями.

Про це 20 травня заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії, понад 40 - в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців", - зазначила вона.

Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в РФ,більше 40 -в окуп Криму.Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців pic.twitter.com/40qrfX5jC3 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 20, 2018

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