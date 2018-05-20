МЗС вимагає від РФ звільнити понад 60 політв'язнів-українців

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Неділя, 20 травня 2018, 11:48

На території Росії та окупованого Криму перебуває понад 60 українців, які є політичними в'язнями. 

Про це 20 травня заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца. 

"Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії, понад 40 - в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців", - зазначила вона. 

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Теми: політв'язні Росія Крим МЗС
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