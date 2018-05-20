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МИД требует от РФ освободить более 60 политзаключенных-украинцев

Воскресенье, 20 мая 2018, 11:48
МИД требует от РФ освободить более 60 политзаключенных-украинцев

На территории России и оккупированного Крыма находится более 60 украинцев, которые являются политическими заключенными.

Об этом 20 мая заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"По меньшей мере 24 украинца являются политзаключенными в России, более 40 - в оккупированном Крыму. Снова требуем от РФ - освободить пленников", - отметила она.

 

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По данным правозащитников, всего в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены от 70 до 75 украинцев. В частности, в РФ по политическим мотивам заключены ориентировочно 30 украинцев, по состоянию на май 2018 г. местные суды уже вынесли приговоры 17 из них.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcияКрымМИД
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