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У Черкасах на матчі затримали 26 "агресивних вболівальників"

Неділя, 20 травня 2018, 12:59
У Черкасах на матчі затримали 26 агресивних вболівальників

У Черкасах під час матчу між ФК "Черкаський Дніпро" та "Суми" поліція затримала 26 осіб, під час затримання тілесних ушкоджень зазнали 17 правоохоронців та один глядач.

Про це 20 травня повідомили у прес-службі облуправління Нацполіції. 

За даними правоохоронців, під час футбольного матчу група осіб чинила протиправні дії.

"На зауваження адміністрації стадіону, стюардів та глядачів молодики не реагували, продовжували палити "фаєри", кидати їх на газон та під час матчу вийшли на футбольне поле", - заявили у поліції. 

"На зауваження поліцейських молодики відреагували агресивно та почали застосовувати фізичну силу. Було ухвалено рішення про їх затримання, загалом затримано 26 осіб. Правопорушників доправили до Черкаського відділу поліції, опитали та відпустили", - зазначено у повідомленні.

У поліції повідомили, що під час затримання хуліганів тілесних ушкоджень зазнали 17 поліцейських,  також тілесні ушкодження отримав один з глядачів, який намагався заспокоїти правопорушників.

У коментарі "Громадському радіо" речник поліції Черкащини Дмитро Грищенко заявив, що затримані порушували порядок поводження на стадіоні, вийшли на поле на 56 хвилині матчу, а на зауваження глядачів били їх у відповідь.

"Через те, що на стадіоні було багато людей, зокрема, дітей, поліція вирішила затримати цих осіб", - заявив Грищенко.

Матч між командами зупинили через інцидент.

У свою чергу один із затриманих вболівальників - ветеран війни на Донбасі Олег Толмачов - заявив, що поліція застосовувала щодо них силу та поводилася агресивно. 

"... Не обгрунтовані силові дії полііції, і як наслідок синці та забої у вболівальників, які висловили свій протест президенту клубу Володимиру Лашкулу за те що той виставив всіх гравців на трансфер та поводиться з клубом як з своєю іграшкою.
Все нормально, всих затриманих відпустили", - зазначив він. 

 
 
 

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

"Правомірність дій працівників поліції буде перевірено в рамках розпочатого службового розслідування", - заявили в управлінні Нацполіції. 

"Українська правда" у Threads

Теми: футболЧеркасиполіція
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