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В Черкассах на матче задержали 26 "агрессивных болельщиков"

Воскресенье, 20 мая 2018, 12:59
В Черкассах на матче задержали 26 агрессивных болельщиков

В Черкассах во время футбольного матча полиция задержала 26 человек, при задержании телесные повреждения получили 17 правоохранителей и один зритель. 

Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителей, во время футбольного матча группа лиц осуществляла противоправные действия.

"На замечание администрации стадиона, стюардов и зрителей молодые люди не реагировали, продолжали жечь "файеры", бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле", - заявили в полиции.

"На замечание полицейских молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу. Было принято решение об их задержании, в целом задержаны 26 человек. Правонарушителей доставили в Черкасский отдел полиции, их опрошены и отпустили", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что при задержании телесные повреждения получили 17 полицейских, также телесные повреждения получил один из зрителей, который пытался успокоить правонарушителей.

В комментарии "Громадському радіо" спикер управления полиции Черкасской обл. Дмитрий Грищенко заявил, что задержанные нарушали порядок поведения на стадионе, вышли на поле на 56-м минуте матча, а на замечания зрителей били их в ответ.

"Учитывая, что на стадионе было много людей, в том числе дети, полиция решила задержать этих лиц", - заявил Грищенко.

Матч между командами остановили из-за инцидента.

В свою очередь один из задержанных болельщиков - ветеран войны на Донбассе Олег Толмачев - заявил, что полиция применяла по отношению к ним силу и вела себя агрессивно.

"... Не обоснованные силовые действия полиции и как следствие - синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимир Лашкулу за то, что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом как со своей игрушкой. Все нормально, всих задержанных отпустили", - отметил он.

 
 
 

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

"Правомерность действий сотрудников полиции будет проверена в рамках начатого служебного расследования", - заявили в управлении Нацполиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболЧеркассыполиция
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