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Свитолина выиграла турнир WTA в Риме, обыграв первую ракетку мира

Воскресенье, 20 мая 2018, 15:43
Свитолина выиграла турнир WTA в Риме, обыграв первую ракетку мира

Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA "Premier 5" в Риме с призовым фондом $3,3 млн.

В финальном матче украинка в двух сетах одолела первую ракетку мира - румынку Симону Халеп.

В первом сете Свитолина просто "не заметила" соперницу на корте, выиграв партию 6:0, на что ей понадобилось всего 19 минут.

Свою первую подачу румынка смогла взять только через 25 минут после начала поединка. Но уже в третьем гейме Свитолина сделала брейк и повела в счете. К концу сета теннисистки по очереди брали свои подачи, что в конце концов привело Элину к победе - 6:4.

Таким образом Свитолина защитила свой титул в Риме: в прошлом году украинка также выиграла этот турнир. Тогда в финале украинка так же переиграла Халеп.

Евгений Будерацкий

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Темы: спорт
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