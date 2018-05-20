Порошенко пояснив, як РФ окупувала Донбас і Крим

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Неділя, 20 травня 2018, 15:59

Росії вдалося окупувати частину території Донбасу та Крим завдяки "культурному імперіалізму". 

Про це 20 травня заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

"Неприйнятно довгий час в гуманітарній політиці незалежної України домінували малоросійство та радянщина. У Москві для цього вигадали назву і запатентували її – "русский мир". Подібні інструменти впливу та підкорення інших країн в політології називають культурним імперіалізмом", - зазначив він.

Порошенко додав, що те, що багатьма "наївно сприймалося як звичайний культурний обмін,  насправді було артпідготовкою для російської агресії".

"Десятиліттями, застосовуючи так звану "м’яку силу", Росія готувала найбезпечніші маршрути для танків. І от саме там, де їхні ідеологічні диверсанти занурилися найглибше, вони і паралізували волю та спротив. І саме там у нас тепер окуповані території, які треба звільняти і які ми точно звільнимо", - заявив президент. 

Українська правда
Теми: Донбас Крим Росія окупація
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