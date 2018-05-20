Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

6246 просмотров
Воскресенье, 20 мая 2018, 15:59

России удалось оккупировать часть территории Донбасса и Крым с помощью "культурного империализма".

Об этом 20 мая заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий.

"Неприемлемо долгое время в гуманитарной политике независимой Украины доминировали малоросийство и советчина. В Москве для этого придумали название и запатентовали его - "русский мир". Подобные инструменты влияния и подчинения других стран в политологии называют культурным империализмом", - отметил он.

Порошенко добавил, что то, что многими "наивно воспринималось как обычный культурный обмен, на самом деле было артподготовкой для российской агрессии".

"Десятилетиями, применяя так называемую "мягкую силу", Россия готовила безопасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они и парализовали волю и сопротивление. И именно там у нас теперь - оккупированные территории, которые надо освобождать и которые мы точно освободим", - заявил президент.

Темы: Донбасс Крым Росcия оккупация
powered by lun.ua
По теме
ГУР: РФ доставила на Донбасс боеприпасы и снаряды к "Градам" 20 мая 2018, 05:34
Боевики обстреляли Зайцево из минометов 19 мая 2018, 22:02
Раненая во время обстрела Троицкого женщина пришла в себя 19 мая 2018, 15:09
Все новости
Главные новости
Свитолина выиграла турнир WTA в Риме, обыграв первую ракетку мира
Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"
МИД требует от РФ освободить более 60 политзаключенных-украинцев
ООС: Бои идут по всей линии соприкосновения, оккупанты применяют "Град"
Все новости
психология

10 причин, почему трудно обнаружить "нарциссов" и психопатов в своей среде

Видео

Правда ли, что морковь улучшает зрение?