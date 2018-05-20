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Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Воскресенье, 20 мая 2018, 15:59
Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

России удалось оккупировать часть территории Донбасса и Крым с помощью "культурного империализма".

Об этом 20 мая заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий.

"Неприемлемо долгое время в гуманитарной политике независимой Украины доминировали малоросийство и советчина. В Москве для этого придумали название и запатентовали его - "русский мир". Подобные инструменты влияния и подчинения других стран в политологии называют культурным империализмом", - отметил он.

Порошенко добавил, что то, что многими "наивно воспринималось как обычный культурный обмен, на самом деле было артподготовкой для российской агрессии".

"Десятилетиями, применяя так называемую "мягкую силу", Россия готовила безопасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они и парализовали волю и сопротивление. И именно там у нас теперь - оккупированные территории, которые надо освобождать и которые мы точно освободим", - заявил президент.

Украинская правда

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Темы: ДонбассКрымРосcияоккупация
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