Померла ветеран кримськотатарського національного руху

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Неділя, 20 травня 2018, 18:32
Нуріє Біязова
Радіо Свобода

У кримському місті Білогірську у віці 90 років померла ветеран кримськотатарського національного руху Нуріє Біязова.

Про це повідомив Крим.Реалії координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

"Сьогодні ми дізналися сумну новину - померла Нуріє Біязова. Вона була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли ми тільки повернулися до Криму. В її будинку в Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху", - розповів правозахисник.

Навесні цього року Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році під назвою "Віддзеркалення".

Біязова народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року була депортована до Узбекистану, де згодом поховала батьків і двох сестер. У 1989 році повернулася до Криму, де відразу стала активісткою кримськотатарського національного руху.

Теми: Крим кримські татари
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