Умерла ветеран крымскотатарского национального движения

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Воскресенье, 20 мая 2018, 18:32
Нурие Биязова
Радио Свобода

В крымском городе Белогорске в возрасте 90 лет скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие Биязова.

Об этом сообщил Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

"Сегодня мы узнали печальную новость – умерла Нурие Биязова. Она была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда мы только вернулись в Крым. В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения", – рассказал правозащитник.

Весной этого года Биязова издала автобиографическую книгу о депортации крымскотатарского народа в 1944 году под названием "Отражение".

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.

Темы: Крым крымские татары
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