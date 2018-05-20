Умерла ветеран крымскотатарского национального движения

В крымском городе Белогорске в возрасте 90 лет скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие Биязова.

Об этом сообщил Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

"Сегодня мы узнали печальную новость – умерла Нурие Биязова. Она была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда мы только вернулись в Крым. В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения", – рассказал правозащитник.

Весной этого года Биязова издала автобиографическую книгу о депортации крымскотатарского народа в 1944 году под названием "Отражение".

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.