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На початку тижня в Україні переважно без опадів

Неділя, 20 травня 2018, 18:54

У понеділок, 21 травня, в цілому в Україні без опадів, лише на Закарпатті та вдень у східних областях, на півночі Лівобережжя короткочасні дощі, грози.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 5-10°, вдень 15-20°, на Чернігівщині та Сумщині місцями 12-14°; в південних і східних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°.

 

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 7-9°, вдень 17-19°.

На вівторок, 22 травня, синоптики прогнозують також погоду без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, вдень у східних областях та на крайньому заході України короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря вночі 7-12°, удень 19-24°, на півдні та сході до 27°.

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 10-12°, вдень 20-22°.

20 травня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 18-22°, в районі Одеси 16°; у Дніпрі біля Києва 19°.

Теми: погода
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