В начале недели в Украине преимущественно без осадков

В понедельник, 21 мая, в целом в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и днем в восточных областях, на севере Левобережья кратковременные дожди, грозы.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, днём 15-20°, на Черниговщине и Сумщине местами 12-14°; в южных и восточных областях ночью 10-15°, днём 20-25°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 7-9°, днём 17-19°.

На вторник, 22 мая, синоптики прогнозируют также погоду без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днём в восточных областях и на крайнем западе Украины кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, днём 19-24°, на юге и востоке до 27°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 10-12°, днём 20-22°.

20 мая в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-22°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 19°.