"Ворскла" виграла "бронзу" Прем'єр-ліги, обігравши "Зорю"
Неділя, 20 травня 2018, 19:21
Полтавська "Ворскла" виграла "бронзу" Чемпіонату України.
У матчі 32-го туру Прем'єр-ліги полтавська команда з рахунком 2:0 перемогла луганську "Зорю".
На 66-й хвилині поєдинку рахунок у матчі влучним ударом відкрив Кулач. Вже у доданий арбітром час Васін подвоїв рахунок у цій зустрічі.
Після завершального туру "Ворскла" набрала 49 очок і випередила "Зорю" на 6 пунктів.
В іншому матчі завершального туру "Верес" зіграв унічию з рахунком 1:1 з ФК "Маріуполь".
Микола Аврамчук для УП