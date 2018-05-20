"Ворскла" виграла "бронзу" Прем'єр-ліги, обігравши "Зорю"

Полтавська "Ворскла" виграла "бронзу" Чемпіонату України.

У матчі 32-го туру Прем'єр-ліги полтавська команда з рахунком 2:0 перемогла луганську "Зорю".

На 66-й хвилині поєдинку рахунок у матчі влучним ударом відкрив Кулач. Вже у доданий арбітром час Васін подвоїв рахунок у цій зустрічі.

Після завершального туру "Ворскла" набрала 49 очок і випередила "Зорю" на 6 пунктів.

В іншому матчі завершального туру "Верес" зіграв унічию з рахунком 1:1 з ФК "Маріуполь".