"Ворскла" виграла "бронзу" Прем'єр-ліги, обігравши "Зорю"

300 переглядів
Неділя, 20 травня 2018, 19:21

Полтавська "Ворскла" виграла "бронзу" Чемпіонату України.

У матчі 32-го туру Прем'єр-ліги полтавська команда з рахунком 2:0 перемогла луганську "Зорю".

На 66-й хвилині поєдинку рахунок у матчі влучним ударом відкрив Кулач. Вже у доданий арбітром час Васін подвоїв рахунок у цій зустрічі.

Після завершального туру "Ворскла" набрала 49 очок і випередила "Зорю" на 6 пунктів.

В іншому матчі завершального туру "Верес" зіграв унічию з рахунком 1:1 з ФК "Маріуполь".

 

 

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол спорт
powered by lun.ua
По темі
У Черкасах на матчі затримали 26 "агресивних вболівальників" 20 травня 2018, 12:59
"Динамо" перемогло "Шахтар" у заключному турі чемпіонату 19 травня 2018, 21:40
Під час матчу "Динамо"-"Шахтар" фани застосували фаєри й петарди 19 травня 2018, 21:14
Усі новини
Головні новини
"Ворскла" виграла "бронзу" Прем'єр-ліги, обігравши "Зорю"
У Чернігові сталася ДТП за участю брата депутата-"радикала"
Світоліна виграла турнір WTA у Римі, обігравши першу ракетку світу
Порошенко розповів, на що витрачаються "гроші Януковича"
Усі новини
Культура

Світ кримськотатарських орнаментів Рустема Скібіна

психологія

10 ознак того, що ви розумніші, ніж думаєте про себе