"Ворскла" выиграла "бронзу" Премьер-лиги, обыграв "Зарю"

Полтавская "Ворскла" выиграла "бронзу" чемпионата Украины.

В матче 32-го тура Премьер-лиги полтавская команда со счетом 2:0 обыграла луганскую "Зарю".

На 66-й минуте поединка счет в матче точным ударом открыл Кулач. Уже в добавленное арбитром время Васин удвоил счет в этой встрече.

После заключительного тура "Ворскла" набрала 49 очков и опередила "Зарю" на 6 пунктов.

В другом матче заключительного тура "Верес" сыграл вничью со счетом 1:1 с ФК "Мариуполь".