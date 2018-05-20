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"Ворскла" выиграла "бронзу" Премьер-лиги, обыграв "Зарю"

Воскресенье, 20 мая 2018, 19:21

Полтавская "Ворскла" выиграла "бронзу" чемпионата Украины.

В матче 32-го тура Премьер-лиги полтавская команда со счетом 2:0 обыграла луганскую "Зарю".

На 66-й минуте поединка счет в матче точным ударом открыл Кулач. Уже в добавленное арбитром время Васин удвоил счет в этой встрече.

После заключительного тура "Ворскла" набрала 49 очков и опередила "Зарю" на 6 пунктов.

В другом матче заключительного тура "Верес" сыграл вничью со счетом 1:1 с ФК "Мариуполь".

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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