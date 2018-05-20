У неділю по Україні оголосили штормове попередження

До кінця доби 20 травня у центральних, південних та східних областях очікуються грози, місцями шквали 15-24 м/с.

Відповідне попередження опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

Так, на Київщині прогнозуються пориви вітру до 15-24 м/с.

На Вінничині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі очікується гроза і шквали до 15-24 м/с.