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У неділю по Україні оголосили штормове попередження

Неділя, 20 травня 2018, 19:37

До кінця доби 20 травня у центральних, південних та східних областях очікуються грози, місцями шквали 15-24 м/с.

Відповідне попередження опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

Так, на Київщині прогнозуються пориви вітру до 15-24 м/с.

 

На Вінничині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі очікується гроза і шквали до 15-24 м/с.

Українська правда
Теми: погода
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