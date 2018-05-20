В воскресенье по Украине объявили штормовое предупреждение

До конца суток 20 мая в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-24 м/с.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Укргидрометцентра.

Так, в Киевской области прогнозируются порывы ветра до 15-24 м/с.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской ожидается гроза и шквалы до 15-24 м/с.