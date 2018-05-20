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"Укрзалізниця" обіцяє швидкісну лінію до "Борисполя" до 1 грудня

Неділя, 20 травня 2018, 20:02

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль" буде завершено вчасно, до 1 грудня.

Про це повідомив в.о.голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов під час зустрічі з прем’єром Володимиром Гройсманом, йдеться на сайті Кабміну.

"Важкий строк, але до 1 грудня об’єкт буде зданий. Будівництво розпочали. Зараз фінально погоджуємо вигляд станції", - сказав Кравцов.

"Важливо до 1 грудня завершити проект і надати пасажирам альтернативний транспорт - аби якісно добиратися до аеропорту або з аеропорту по місту та по інших містах України", - наголосив у свою чергу Гройсман.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час у дорозі – 35 хвилин.

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяБориспіль
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