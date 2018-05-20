"Укрзализныця" обещает скоростную линию до "Борисполя" до 1 декабря

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет завершено вовремя, до 1 декабря.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом, говорится на сайте Кабмина.

"Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции", - сказал Кравцов.

"Важно до 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт - чтобы качественно добираться до аэропорта или из аэропорта по городу и по другим городам Украины", - отметил в свою очередь Гройсман.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию ​​"Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.