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Щохвилини у світі використовують 10 млн пластикових пакетів – ООН

Неділя, 20 травня 2018, 20:22

Щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів.

Про це повідомили в Організації Об’єднаних Націй, пише Радіо Свобода.

В ООН зазначили, що кожної хвилини люди використовують близько 10 мільйонів таких пакетів.

Крім того, в організації розповіли, що пакети знаходили на вершині гори Еверест, полярних льодах і в найглибших місцях океану.

Понад 40 країн світу заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.

Теми: екологіяООН
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