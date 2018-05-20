Щохвилини у світі використовують 10 млн пластикових пакетів – ООН
Неділя, 20 травня 2018, 20:22
Щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів.
Про це повідомили в Організації Об’єднаних Націй, пише Радіо Свобода.
В ООН зазначили, що кожної хвилини люди використовують близько 10 мільйонів таких пакетів.
Крім того, в організації розповіли, що пакети знаходили на вершині гори Еверест, полярних льодах і в найглибших місцях океану.
Понад 40 країн світу заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.